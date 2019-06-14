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/Кримінал

Ніхто не допоміг! У Києві посеред вулиці помер чоловік

3.4тЧитати матеріал російською

У Києві неподалік від станції метро "Гідропарк" посеред вулиці помер чоловік. Він сидів на лавці, але раптово відчув погіршення самопочуття.

Чоловік упав на землю і почав хрипіти, але, за словами очевидців, люди подумали, що він п'яний і не намагалися надати допомогу, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Весь цей час повз нього ходили веселі компанії і не звертали уваги на те, що відбувається. Також було декілька охочих заглянути в кишені", – уточнили в ЗМІ.

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Місце НП

Місце НП

"Інформатор"

До чоловіка підійшли тільки після того, як він перестав хрипіти, проте до того моменту він уже помер. На вигляд йому приблизно 60 років.

Загиблий

Загиблий

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві жінка померла в черзі до лікаря в поліклініці. До цього швидка допомога відмовилася виїжджати до неї додому, через що вона й поїхала до лікаря.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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