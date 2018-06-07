"Нехай земля горить під ногами": у Києві з'явилася банда небезпечних грабіжників

У Києві орудує банда грабіжників, які зривають з жертв прикраси.

6 червня вони обікрали жінку в Дніпровському районі столиці, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зловмисники в складі банди з 7 людей зірвали з шиї жінки золотий ланцюжок і зникли під прикриттям поплічників. Нехай у них горить земля під ногами", - написали в групі.

На відео з камер спостереження видно, як угруповання поступово наближається до жертви. Зловмисники діють за певною схемою: один подає сигнал до нападу, кілька займають позицію "прикриття", ще один показує рукою напрямок, куди бігти.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві викрили діяльність злочинного угруповання, яке крало гроші з банківських карт.