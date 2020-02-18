Не підозрюваний: у справі про ДТП із Кулебою під Києвом з'явилися неочікувані деталі

У справі про ДТП за участю уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, яка трапилася 24 листопада 2019 року під Києвом, станом на 18 лютого нікому не повідомили про підозру.

Тоді чиновник на авто виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, де зіштовхнувся з вантажівкою, йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Як вважають юристи у сфері ДТП, саме розслідування може розтягнутися на роки.

Так, прессекретарка поліції Київської області Віталія Грохольська розповіла журналістам видання, що у справі проводився слідчий експеримент, а також було призначено автотехнічні експертизи, висновків яких станом на 18 лютого ще очікували. Вона додала, що обидва учасники ДТП (Кулеба та водій вантажівки) не були затримані та не перебували під домашнім арештом.

"Зараз обидва водії – у статусі свідків і співпрацюють зі слідством. Призначена також судово-медична експертиза для встановлення ступеня тілесних ушкоджень. Це може вплинути на подальшу кваліфікацію справи. Після завершення всіх експертиз буде оголошено підозру, після чого буде визначена міра запобіжного заходу", – наголосила Грохольська.

Під Києвом трапилася ДТП із Кулебою

Кримінальну справу було відкрито за ч. 1 ст. 286 КК України. За цією статтею винуватцю загрожує до трьох років позбавлення волі, і на стільки ж часу – позбавлення водійських прав. Якщо статтю перекваліфікують, то покарання може зрости до восьми років позбавлення волі.

За словами Грохольської, експертизи можуть тривати від кількох місяців до пів року.

А от адвокати, які спеціалізуються на ДТП, вважають, що розслідування може розтягнутися на роки, а сам Кулеба – отримати умовне покарання.

На думку одного із них – Володимира Караваєва, причиною може стати велика кількість експертиз. За його словами, також іноді розслідування затягують навмисно, щоб "спустити на гальмах", втім, малоймовірно, що так буде у справі про ДТП з Кулебою.

Водночас адвокат Андрій Вареник вважає, що Кулеба може отримати умовний термін і, ймовірно, ненадовго позбутися водійських прав.

"Реального терміну, на мою думку, не буде. Постраждали його діти. Минулося без сильних жертв. Мій прогноз – він отримає умовно два-три роки, можуть на рік позбавити водійських прав. А можуть і не позбавити. Все залежить від судді", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Уповноважений президента України з прав дитини Кулеба разом зі своїми двома синами вдень 24 листопада 2019 року потрапив у аварію в селищі Чабани під Києвом.

ДТП з Кулебою, яка відбулася в селищі Чабани під Києвом, потрапила на відео.

У аварії з уповноваженим президента України з прав дитини найбільші травми отримав його старший син Тимофій.

ДТП з Кулебою, ймовірно, трапилася через неуважність чиновника.

OBOZREVATEL публікував матеріал про те, що перехрестя Чабани – Гатне на Одеській трасі Київської області, де трапилася ДТП з Кулебою, водії називають "кривавим". Тут регулярно відбуваються аварії, які нерідко призводять до загибелі.

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