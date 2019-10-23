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23 жовтня • оновлено в 17:50
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Не може мати своїх дітей: розкриті подробиці про викрадачку немовля під Києвом

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Викрадачкою немовля в смт Коцюбинське під Києвом виявилася жінка, яка не може мати власних дітей.

Про це повідомили активісти на сторінці "Служби розшуку дітей" в Facebook. До злочину дівчину спонукав черговий викидень.

"Вона зізналася, що насправді вкрала дитину і привезла її додому. Планувала виховати, як власного, і обдурити чоловіка, який тимчасово в іншій країні, що ця дитина їхня. На такий відчайдушний і жорстокий крок вона зважилася після викидня", – повідомили в соцмережі.

Не може мати своїх дітей: розкриті подробиці про викрадачку немовля під Києвом

Facebook Ірпінське управління поліції

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Малюка знайшли неушкодженим

Малюка знайшли неушкодженим

Жінка і дитина були знайдені в селі Софіївська Борщагівка. Викрадачка відвозила дитини з рідного будинку на таксі в той час, як мати відлучилася на пошту.

Не може мати своїх дітей: розкриті подробиці про викрадачку немовля під Києвом

Як писав OBOZREVATEL, дитину викрали близько 11:50 годин дня. Вже о 15:20 правоохоронці дали відбій з перехоплення – розшукуваним авто виявилося таксі. Близько 16:20 У поліції повідомили, що знайшли дитину. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

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Тема
Викрадення немовляти в Коцюбинському
Місце
Україна
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