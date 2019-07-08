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Не дійшов всього 600 метрів: під Києвом електричка насмерть збила пішохода

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Під Києвом в Фастівському районі електричка насмерть збила чоловіка. За попередньою інформацією, він повертався в рідне село Мала Снітинка близько 5 ранку 8 липня.

Смертельна надзвичайна подія трапилася на 915 км на шляху "Фастів - Сорочий Брід", уточнили в службі комунікації Нацполіції в Київській області.

"Хлопець був у навушниках і не чув, як наближається електропоїзд "Фастів-Мотовилівка". Машиніст сигналом намагався попередити, але марно. Коли хлопець обернувся – вже було пізно. Він не дійшов до будинку всього 600 метрів", – розповіли моторошні подробиці правоохоронці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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