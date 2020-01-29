Наживалися на онкохворих: у Києві підуть під суд двоє медиків із Інституту раку

У Києві будуть судити двох співробітників Націнального інституту раку – завідувача відділення та лікаря-онколога, яких затримали за вимагання оплати медикаментів, які повинні надаватися пацієнтам безкоштовно.

Слідчі вже завершили досудове розслідування щодо цих медиків. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Так, упродовж 2018-2019 років вони вимагали та отримували від пацієнтів гроші за ліки, які були закуплені за бюджетні кошти та призначені для безкоштовного лікування онкологічних хворих.

У Києві підуть під суд двоє медиків із Інституту раку. Ілюстрація

Потерпілими визнали п’ять вже пацієнтів. Їм завдали матеріальну шкоду в розмірі 39 500 гривень.

Так, було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо завідувача, 1968 року народження, та лікаря-онколога, 1966 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 184 (Порушення права на безоплатну медичну допомогу), ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже скерували до Голосіївського районного суду м. Києва. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві будуть судити двох співробітників Націнального інституту раку – завідувача відділення та лікаря-онколога Поліція Києва

У Києві будуть судити двох співробітників Націнального інституту раку – завідувача відділення та лікаря-онколога Поліція Києва

Їх затримали за вимагання грошей за безкоштовні медикаменти Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Національному інституті раку в Києві викрили корупційну схему з продажу онкохворим людям безкоштовних для них препаратів.

Прокуратура Києва оголосила підозру завідувачу клінічним відділенням Національного інституту раку та лікарю-онкологу, які наживалися на пацієнтах.

Журналістка Яніна Соколова заявила, що директорка Національного інституту раку в Києві, випускниця Києво-Могилянської академії Олена Колесник причетна до масштабних корупційних схем із ліками і живе невідповідно до своїх статків.

Також, за словами Соколової, посадові особи НІР у Києві, незважаючи на спалах корупційного скандалу, намагаються зам'яти його.

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