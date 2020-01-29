Головна Новини
29 січня • оновлено в 12:54
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Наживалися на онкохворих: у Києві підуть під суд двоє медиків із Інституту раку

1.3т
Читати матеріал російською

У Києві будуть судити двох співробітників Націнального інституту раку – завідувача відділення та лікаря-онколога, яких затримали за вимагання оплати медикаментів, які повинні надаватися пацієнтам безкоштовно.

Слідчі вже завершили досудове розслідування щодо цих медиків. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Так, упродовж 2018-2019 років вони вимагали та отримували від пацієнтів гроші за ліки, які були закуплені за бюджетні кошти та призначені для безкоштовного лікування онкологічних хворих.

У Києві підуть під суд двоє медиків із Інституту раку. Ілюстрація

У Києві підуть під суд двоє медиків із Інституту раку. Ілюстрація

Потерпілими визнали п’ять вже пацієнтів. Їм завдали матеріальну шкоду в розмірі 39 500 гривень.

Новини
''Гриби лікують!'' У Києві в Інституті раку розгорівся скандал

Так, було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо завідувача, 1968 року народження, та лікаря-онколога, 1966 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 184 (Порушення права на безоплатну медичну допомогу), ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже скерували до Голосіївського районного суду м. Києва. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві будуть судити двох співробітників Націнального інституту раку – завідувача відділення та лікаря-онколога

У Києві будуть судити двох співробітників Націнального інституту раку – завідувача відділення та лікаря-онколога

Поліція Києва

У Києві будуть судити двох співробітників Націнального інституту раку – завідувача відділення та лікаря-онколога

У Києві будуть судити двох співробітників Націнального інституту раку – завідувача відділення та лікаря-онколога

Поліція Києва

Їх затримали за вимагання грошей за безкоштовні медикаменти

Їх затримали за вимагання грошей за безкоштовні медикаменти

Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Національному інституті раку в Києві викрили корупційну схему з продажу онкохворим людям безкоштовних для них препаратів.

  • Прокуратура Києва оголосила підозру завідувачу клінічним відділенням Національного інституту раку та лікарю-онкологу, які наживалися на пацієнтах.

  • Журналістка Яніна Соколова заявила, що директорка Національного інституту раку в Києві, випускниця Києво-Могилянської академії Олена Колесник причетна до масштабних корупційних схем із ліками і живе невідповідно до своїх статків.

  • Також, за словами Соколової, посадові особи НІР у Києві, незважаючи на спалах корупційного скандалу, намагаються зам'яти його.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Національний інститут раку
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
4
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги