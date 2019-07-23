Наздоганяли пішки: під Києвом п'яний водій з дитиною влаштував втечу від поліції

У Борисполі Київської області п'яний водій з 4-річною дитиною та жінкою в автівці влаштував втечу на високій швидкості від поліції.

У спробі наздогнати порушника у патрульних зламалося авто і вони змушені були бігти за ним, повідомили на сторінці Патрульної поліції Борисполя в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водія спробували зупинити після того, як він порушив кілька правил дорожнього руху, але натомість він тільки додав швидкості.

Погоня за водієм Скріншот

Жінка і дитина Скріншот

"Інспектори намагалися блокувати машину, але задля уникнення ДТП вимушено в'їхали у велику кількість ям, після чого службове авто не змогло продовжувати рух. Інспекторів це не зупинило і вони продовжили переслідування пішки та викликали ще один наряд", – уточнили правоохоронці.

В результаті 32-річного чоловіка все таки вдалося затримати. Він кричав на патрульних матом і спробував втекти, через що на нього вирішили надіти наручники. Після складання адміндокументів про порушення чоловік раптово облив салон свого авто невідомою речовиною та підпалив.

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 18 липня в Києві місцевий житель помітив у дворі будинку п'яного чоловіка в машині Uber. Очевидці прийняли його за пасажира, однак з'ясувалося, що це водій.

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