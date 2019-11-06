"Народилися у сорочках": на Київщині автобус із десятками пасажирів "влетів" у вантажівку

У середу вранці, 6 листопада, на 100-му кілометрі автодороги Київ-Харків трапилася масштабна ДТП за участі автобуса із 32 пасажирами та вантажівки. Водій першого транспортного засобу, ймовірно, заснув.

Через це безпечна дистанція не була дотримана, написала пресслужба патрульної поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"32 пасажири, які народилися у сорочках, ймовірно, сонний водій автобусу та, на жаль, постраждалий водій вантажівки – такі наслідки ранкової ДТП на 100 км автодороги Київ-Харків", – йдеться у дописі.

У середу вранці, 6 листопада, на 100 кілометрі автодороги Київ-Харків трапилася масштабна ДТП Патрульна поліція Київської області

Так, 62-річний водій автобусу Temza здійснив зіткнення із вантажівкою марки Mercedes, наїхав на колесовідбійник та "вилетів" у кювет.

Чоловік за кермом вантажівки, збивши відбійник з правого боку та з’їхавши у кювет, зазнав тілесних ушкоджень. Його госпіталізували. 32 пасажири та водій автобуса не постраждали.

На Київщині автобус із 32 пасажирам влетів у вантажівку Патрульна поліція Київської області

Водій автобуса, ймовірно, заснув Патрульна поліція Київської області

У середу вранці, 6 листопада, на 100 кілометрі автодороги Київ-Харків трапилася масштабна ДТП Патрульна поліція Київської області

На Київщині автобус із 32 пасажирам влетів у вантажівку Патрульна поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. В результаті аварії загинули двоє осіб, ще двоє – постраждали. У мережі з'явилося відео моменту зіткнення двох автомобілів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся