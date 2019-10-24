Напав на дитину в під'їзді: під Києвом сполошилися через "маніяка"

Жителі Обухова Київської області повідомили про чоловіка, який напав на 7-річну дівчинку в одному з під'їздів житлового будинку.

За даними інтернет-користувачів в групі Facebook "Підслухано Обухів", злочин трапився біля дверей квартири, коли дитина поверталася зі школи. Вулиця, де це відбулося, не називалася.

"Біди вдалося уникнути завдяки сусідці, яка почула шум", – повідомили родичі постраждалої.

Напад на дитину сталося в Обухові Google. Maps

За їхніми словами, зловмисник був одягнений у сині джинси, світлу кофту, на плечі у нього була невелика сумка. Зазначалося, що у "маніяка" було кругле обличчя, темне волосся, на очах круглі окуляри.

Також повідомлялося, що схожого за описом чоловіка один із хлопчиків бачив біля магазину в Обухові. Він нібито гнався за школярем віку 10-11 років.

У пресслужбі ГУНП в Київській області OBOZREVATEL підтвердили лише те, що у них є повідомлення про подію.

"Наразі момент встановлюємо всі обставини. Намагаємося з'ясувати у жінки те, кого вона все-таки злякала", – відзначили в пресслужбі.

У поліції додали, що про масові повідомлення щодо нападів на дітей немає й мови. "У нас було лише одне подібне повідомлення з початку року", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий вистрілив в голову перехожої з травматичного пістолета. Жінка отримала травми і була доставлена в лікарню.

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