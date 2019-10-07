Напали без причини: на Київщині трапилася бійка зі стріляниною

На Київщині в кафе два відвідувачі раптово і без причини накинулися на чоловіка і почали його бити, після чого вистрілили в нього із травматичної зброї.

Напад трапився у місті Славутич, повідомили в обласній поліції. Нападниками виявилися два 32-річних мешканця Києва.

"Постраждалого госпіталізували з вогнепальними пораненнями плеча, поперекової області і забоями", – уточнили правоохоронці.

Підозрюваний у стрілянині на Київщині

У підозрюваних вилучили два пістолети з гумовими кулями. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею за хуліганство.

Підозрюваний у стрільбі на Київщині

Як писав OBOZREVATEL, у Києві, у Святошинському районі, в ніч на 3 серпня невідомий відкрив вогонь по відвідувачах одного з кафе за адресою вулиця Миру, 13.

У поліції розповіли, що на чоловіка почав гавкати собака. Це і послужило приводом відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьох відпочивальниках.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!