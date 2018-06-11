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Нападали на жінок: в Києві орудувала небезпечна банда

1.5тЧитати новину російською

У Києві затримали банду злодіїв, яка зривала коштовності з жінок.

Хлопців підозрюють у цілій низці пограбувань, повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Затримання проводили співробітники Дніпровського районного управління поліції в м.Києві. Правоохоронці не називають прізвищ підозрюваних, проте розкрили деякі деталі про них. Так, затриманий Олександр Павлович підозрюється в скоєнні двох пограбувань.

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Дмитра Сергійовича підозрюють у скоєнні всіх чотирьох крадіжок. Відомо також, що він був раніше судимий.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Затриманий Владислав Андрійович теж був раніше судимий за крадіжки і розбої. У схемі злочину імітував свідка і нібито намагався наздогнати грабіжників.

Як писав OBOZREVATEL, на покупця, якому в магазині електроніки продали крадений пристрій, власник компанії накинувся з кулаками і розсік брову у відповідь на зауваження.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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