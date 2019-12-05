Нападає на жінок: в Києві з'явився небезпечний маніяк

У Києві з'явився небезпечний маніяк. Він упродовж півроку нападає на жінок в Русанівському масиві і б'є їх кулаками.

Про це повідомляє ТСН. Нападає на жінок маніяк навіть вдень. Як з'ясувалося, він понад 20 років перебуває на обліку в психдиспансері.

На одну з жертв чоловік напав зі спини, а після цього Людмила дізналася, що подібний випадок далеко не єдиний.

"Він пройшов повз нас, плюнув в нашу сторону і замахнувся кулаком. На щастя, не встиг вдарити. Ми відразу втекли і почали кричати", – пишуть постраждалі в мережі.

На іншу потерпілу, киянку Ольгу, незнайомець напав раптово і вдарив у скроню. За словами постраждалої, той міг вбити її, але за жінку заступився хлопець. Останній напад маніяка стався ввечері, він з кулаками накинувся на 40-річну жінку і тричі вдарив її в живіт. Повз проходили чоловіки, які злякали маніяка.

Мати 37-річного підозрюваного повідомила, що він зі старшим братом понад 20 років стоїть на обліку в психдиспансері.

"Помилка лікарів в діагнозі і, природно, помилкове лікування", – пояснила поведінку сина жінка.

За словами психіатра Олексія Шевцова, психічно хвору людину в Україні можуть затримати, тільки якщо він погодиться на це сам. В іншому випадку рішення може прийняти суд. Поліція почала розслідувати цю справу, як з'ясувалося, чоловіка вже затримували, але відпустили під особисте зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі з'явився небезпечний маніяк, який б'є жінок в обличчя.

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