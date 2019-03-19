Стало відомо, хто напав на відомого лікаря у Києві

Поліцейські затримали чоловіка, який у Києві плеснув в обличчя лікаря невідомою речовиною.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочинцем виявився колишній пацієнт. Затримали зловмисника у Закарпатській області.

Нагадаємо, що напад на 49-річного Бориса П. трапився вранці 15 березня на порозі клініки "Нейромед", де потерпілий працює нейрохірургом і травматологом. Нападник плеснув в обличчя медику невідомою речовиною (ймовірно кислотою) і зник. Лікар отримав хімічні опіки обличчя і шиї другого ступеня.

Мотиви нападу наразі невідомі.

Потерпілий нейрохірург Борис П. (до нападу)

Місце події

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 19 березня невідомий облив голову суду зеленкою і зник з місця події. Інцидент трапився біля будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Солом'янському районі.

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