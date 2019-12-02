Напад на працівника ГПУ у Києві: у справі з'явився новий поворот

Правоохоронці встановили підозрюваних у нападі на члена другої кадрової комісії у Генпрокуратурі України та засновника громадської організації StateWatch Олександра Лємєнова у Києві 8 листопада.

Того дня на нього накинулися двоє: один завдав удару по голові ззаду, а інший –забризкав обличчя сльозогінним газом. За цим фактом було відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), написала пресслужба ГПУ.

"Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури встановлено осіб, підозрюваних у нападі на одного з членів другої кадрової комісії Генеральної прокуратури України", – йдеться у повідомленні.

У Києві напали на члена другої кадрової комісії ГПУ

Так, після перевірки камер відеоспостереження в районі скоєння злочину слідство вийшло на ймовірних нападників, а також на того, хто привіз їх до місця події і забрав звідти на авто.

27 листопада за місцем проживання зазначених осіб провели обшуки, одного з підозрюваних затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Другого учасника нападу оголосили в розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва 8 листопада двоє невідомих напали на члена другої кадрової комісії у Генпрокуратурі України та засновника громадської організації StateWatch Лємєнова. Після цього вони швидко утекли з місця події.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram