Намагався розпродати держмайно: у Києві затримали ексвисокопосадовця заводу "Укроборонпрому"

У Києві викрили колишнього заступника директора заводу "Маяк", який намагався продати державне майно "Укроборонпрому" за $4,5 млн.

Він обіцяв керівнику комерційної структури допомогти з дозволом на купівлю майна ПрАТ "Завод Маяк" через систему електронних торгів. Офіційно за нього мали заплатити лише $2 млн, а своє сприяння він оцінив ще у 2,5 млн, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Правоохоронці затримали колишнього заступника гендиректора у відділенні банку в Шевченківському районі Києва під час передачі йому першої частини вигоди у сумі 200 000 доларів", – уточнили у спецслужбі.

Затриманий ексзаступник директора

Правоохоронці почали обшуки на заводі та перевіряють причетність до оборудки керівництва підприємства.

Завод "Маяк" був заснований у 1924 році, основна діяльність – випуск звукозаписної апаратури і вогнепальної зброї. Входить до концерну "Укрборонпрома".

СБУ почала обшуки

Як писав OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

Були названі скажені суми заробітку топчиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.

Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.

Гладковський також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.

Пізніше президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого в корупційній схемі Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО.

Також Порошенко заявив, що вже запустили міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром".

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