Намагався продати: названо ім'я нардепа, який привласнив офіс на Банковій

Адвокат, народний депутат 4 і 5 скликань Верховної Ради України Антон Ружицький привласнив та намагався продати державне приміщення на вулиці Банковій у Києві вартістю 5 мільйонів гривень.

Про це повідомила УП із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Прес-служба столичної прокуратури поінформувала, що 1 жовтня правопорушник був затриманий.

Відомо, що Ружицький обирався від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". У прокуратурі Києва не називали прізвище адвоката, але підтвердили, що затриманому 2 жовтня готується підозра за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК.

Офіс на Банковій і затриманий УП

"Досудове розслідування встановило, що зловмисники, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, на підставі підроблених документів зареєстрували права власності на об'єкт нерухомості, що знаходиться на балансі Державного управління справами і є державною власністю", – відзначили в прокуратурі.

Правоохоронці додали, що з 2003 року вказаний об'єкт нерухомості у держави орендувала громадська організація "Союз жінок України".

Надалі, затриманий намагався продати приміщення орендарям за 130 тисяч доларів США.

Після зустрічі та домовленості про укладення договору купівлі-продажу, працівники прокуратури та СБУ затримали адвоката.

Антон Ружицький УП

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