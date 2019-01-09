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НАБУ влаштувало обшуки у міськраді під Києвом: перші деталі

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Під Києвом, у Білій Церкві, 9 січня детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до міськради.

Слідчі дії здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили на сторінці НАБУ у Facebook.

"Дії проходять у межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання міськрадою будівлі за ймовірно завищеною вартістю", — уточнили деталі у бюро.

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Правоохоронці не уточнили, про яку саме будівлю йдеться, проте відомо, що міськрада придбала її у 2018 році.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні правоохоронці управління захисту економіки проводили обшуки у колишнього голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фіщука.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
НАБУ
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