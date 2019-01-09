НАБУ влаштувало обшуки у міськраді під Києвом: перші деталі

Під Києвом, у Білій Церкві, 9 січня детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до міськради.

Слідчі дії здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили на сторінці НАБУ у Facebook.

"Дії проходять у межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання міськрадою будівлі за ймовірно завищеною вартістю", — уточнили деталі у бюро.

Міська рада Білої Церкви new.bc-rada.gov.u

Правоохоронці не уточнили, про яку саме будівлю йдеться, проте відомо, що міськрада придбала її у 2018 році.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні правоохоронці управління захисту економіки проводили обшуки у колишнього голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фіщука.