НАБУ влаштувало обшуки у міськраді під Києвом: перші деталі

Під Києвом, у Білій Церкві, 9 січня детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до міськради.
Слідчі дії здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили на сторінці НАБУ у Facebook.
"Дії проходять у межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання міськрадою будівлі за ймовірно завищеною вартістю", — уточнили деталі у бюро.
Міська рада Білої Церкви
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Правоохоронці не уточнили, про яку саме будівлю йдеться, проте відомо, що міськрада придбала її у 2018 році.
Як писав OBOZREVATEL, у грудні правоохоронці управління захисту економіки проводили обшуки у колишнього голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фіщука.
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