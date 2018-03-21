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На трасі Київ - Одеса маршрутка перекинулася на дах: відео з місця ДТП

1.8тЧитати новину російською

У Київській області маршрутка з пасажирами вилетіла на узбіччя і перекинулася на дах.

ДТП сталася 21 березня на трасі Київ - Одеса, повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"Рухаючись у бік Києва, в селі Саливонки, на слизькій дорозі, злетіла з траси і перекинулася маршрутка з пасажирами. Істотно ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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У соцмережі також опубліковано відео з місця аварії. Автор ролика стверджує, що маршрутка вилетіла з повороту через слизьку дорогу.

Як повідомляв "Обозреватель", у Київській області водій автомобіля BMW на литовській реєстрації влаштував смертельну ДТП.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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