На трасі Київ - Одеса маршрутка перекинулася на дах: відео з місця ДТП

У Київській області маршрутка з пасажирами вилетіла на узбіччя і перекинулася на дах.
ДТП сталася 21 березня на трасі Київ - Одеса, повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
"Рухаючись у бік Києва, в селі Саливонки, на слизькій дорозі, злетіла з траси і перекинулася маршрутка з пасажирами. Істотно ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
У соцмережі також опубліковано відео з місця аварії. Автор ролика стверджує, що маршрутка вилетіла з повороту через слизьку дорогу.
Як повідомляв "Обозреватель", у Київській області водій автомобіля BMW на литовській реєстрації влаштував смертельну ДТП.
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