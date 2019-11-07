На тілі були садна: у Києві поліція оголосила про розшук батьків малюка

У Києві поліція оголосила про розшук батьків трирічного малюка, якого знайшли на вулиці з невідомим п'яним чоловіком.
На тілі дитини були садна, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook. Хлопчика госпіталізували.
"На вулиці Вишгородській помітили чоловіка, який, попередньо, був у стані алкогольного сп'яніння і перебував разом із маленькою дитиною", – уточнили правоохоронці.
У Києві шукають батьків трирічного хлопчика
Поліція Києва Facebook
Всіх, хто упізнав малюка і має інформацію про його батьків та інших родичів, попросили звернутися в поліцію.
Як писав OBOZREVATEL, у вересні у Києві розшукували маму з дитиною. Жінка взяла своє немовля і зникла у невідомому напрямку.
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