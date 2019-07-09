На озері в санаторії під Києвом потонула людина

Під Києвом в санаторії в Конча-Заспі потонула людина. За попередньою інформацією, чоловік пішов купатися, після чого зник під водою.

Увечері 8 липня рятувальникам надійшов виклик про те, що в озері на території санаторію зник чоловік, повідомили в прес-службі ДСНС Києва.

"На відстані 7 метрів від берега і на глибині 5 метрів було знайдено тіло чоловіка 1981 року народження. Його дістали на берег і передали поліції", – уточнили рятувальники.

Водолаз Facebook ДСНС в Києві

Причини події з'ясовуються правоохоронними органами.

Як писав OBOZREVATEL, в червні на Райдужному озері потонув чоловік через суперечку зі знайомим на 500 гривень. Його товариш не намагався йому допомогти.

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