На озері в санаторії під Києвом потонула людина

Під Києвом в санаторії в Конча-Заспі потонула людина. За попередньою інформацією, чоловік пішов купатися, після чого зник під водою.
Увечері 8 липня рятувальникам надійшов виклик про те, що в озері на території санаторію зник чоловік, повідомили в прес-службі ДСНС Києва.
"На відстані 7 метрів від берега і на глибині 5 метрів було знайдено тіло чоловіка 1981 року народження. Його дістали на берег і передали поліції", – уточнили рятувальники.
Водолаз
Facebook ДСНС в Києві
Причини події з'ясовуються правоохоронними органами.
Як писав OBOZREVATEL, в червні на Райдужному озері потонув чоловік через суперечку зі знайомим на 500 гривень. Його товариш не намагався йому допомогти.
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