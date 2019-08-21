На Київщині зникли двоє підлітків: фото та прикмети

У Києво-Святошинському районі Київської області оголосили в розшук двох неповнолітніх дівчат. У селі Святопетрівське зникла 17-річна Ірина Ласиця, а в місті Боярка – 14-річна Юлія Семеняк.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, Києво-Святошинський відділ поліції шукав підлітків.

Неповнолітня Ласиця 20 серпня приблизно о 20:00 залишила територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Отчий дім" (вулиця Центральна, 118), вихованкою якого вона була. Після цього місцеперебування дівчини було невідоме, проте зазначається, що Ласиця зникає уже не вперше.

Дівчата, які зникли на Київщині

Дівчині на вигляд 16-17 років, зріст 170 см, середньої статури. Вона має овальне обличчя, карі очі та довге чорне волосся. На передпліччі правої руки, на 7 см вище від зап’ястя із зовнішнього боку, – татуювання у вигляді серця, діаметром 2 см. Ласиця також носила медичні окуляри у темній оправі.

Вона була одягнена у кофту білого та помаранчевого кольорів, джинси чорного кольору та сині кросівки.

А 14-річна Семеняк пішла з дому, що на вулиці Полярній, ще 18 серпня приблизно о 14:00 і не повернулася. Раніше також неодноразово розшукувалася працівниками поліції.

Прикмети дівчини: на вигляд 14 років, зріст 150 см, середньої статури, овальне обличчя, сірі очі й темно-русяве волосся до плечей, з фарбованими в рудий колір пасмами.

Вона була одягнена у кофту червоного кольору, чорні легінси та сині кросівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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