На Київщині у закинутій криниці знайшли тіло іноземного бізнесмена з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці вже затримали осіб, причетних до вбивства.

Потерпілий зник ще ввечері 26 листопада. Про це написала пресслужба прокуратури Києва.

"Затримано двох мешканців Київської області за підозрою у пособництві в умисному вбивстві підприємця – громадянина Грузії, який незадовго до цього прибув у столицю у бізнес-справах", – йдеться у повідомленні.

На Київщині жорстоко розправилися з іноземним бізнесменом Прокуратура Києва

Так, 26 листопада іноземець сів у авто в центрі міста та поїхав у невідомому напрямку. Після цього він перестав виходити на зв'язок. Тоді його знайомі повідомили про зникнення чоловіка правоохоронні органи.

Згодом тіло зниклого з вогнепальними пораненнями виявили у закинутій криниці на території Київської області. Правоохоронцям вдалося встановити осіб, які за гроші приховали тіло та знищили речові докази.

Київська місцева прокуратура №10 повідомила затриманим про підозру у пособництві в умисному вбивстві. Вирішуватиметься питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці вживатимуть заходів для встановлення інших осіб, причетних до злочину, а також мотивів та обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в неділю, 1 грудня, обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

У результаті замаху від поранення у голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам же депутат залишився живий.

Поліція Києва 2 грудня затримала двох підозрюваних у замаху на Соболєва та вбивстві його сина.

Також на Брест-Литовському шосе у Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах авто Мерседес АА0070MI, який належав бізнесмену Ігорю Салу.

У результаті інциденту загинула одна особа, ще дві – постраждали.

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