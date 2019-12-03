Головна Новини
3 грудня • оновлено в 20:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Труп знайшли у криниці: на Київщині жорстоко розправилися з іноземним бізнесменом

3.4т
Читати матеріал російською

На Київщині у закинутій криниці знайшли тіло іноземного бізнесмена з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці вже затримали осіб, причетних до вбивства.

Потерпілий зник ще ввечері 26 листопада. Про це написала пресслужба прокуратури Києва.

"Затримано двох мешканців Київської області за підозрою у пособництві в умисному вбивстві підприємця – громадянина Грузії, який незадовго до цього прибув у столицю у бізнес-справах", – йдеться у повідомленні.

На Київщині жорстоко розправилися з іноземним бізнесменом

На Київщині жорстоко розправилися з іноземним бізнесменом

Прокуратура Києва

Так, 26 листопада іноземець сів у авто в центрі міста та поїхав у невідомому напрямку. Після цього він перестав виходити на зв'язок. Тоді його знайомі повідомили про зникнення чоловіка правоохоронні органи.

Згодом тіло зниклого з вогнепальними пораненнями виявили у закинутій криниці на території Київської області. Правоохоронцям вдалося встановити осіб, які за гроші приховали тіло та знищили речові докази.

Новини
Убив одним ударом: у Києві біля пабу трапилася страшна трагедія

Київська місцева прокуратура №10 повідомила затриманим про підозру у пособництві в умисному вбивстві. Вирішуватиметься питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці вживатимуть заходів для встановлення інших осіб, причетних до злочину, а також мотивів та обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві в неділю, 1 грудня, обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

  • У результаті замаху від поранення у голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам же депутат залишився живий.

  • Поліція Києва 2 грудня затримала двох підозрюваних у замаху на Соболєва та вбивстві його сина.

  • Також на Брест-Литовському шосе у Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах авто Мерседес АА0070MI, який належав бізнесмену Ігорю Салу.

  • У результаті інциденту загинула одна особа, ще дві – постраждали.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
3
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Очередная постмайданная перемоха, а сколько их ещё будет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Украина очень привлекательная страна для инвесторов)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги