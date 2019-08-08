На Київщині жителі одного із міст заблокували рух вантажівок: що відомо

У четвер, 8 серпня, близько 7:00 ранку в місті Біла Церква Київської області, на вулиці Селянській, мешканці зупинили колону вантажного транспорту. Вони обурились тим, що хоч рух вантажівок дорогою заборонений, проте водії на це не зважають.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, для з’ясування обставин на місце події прибула група реагування патрульної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Люди обурились тим, що їхньою вулицею заборонений рух вантажівок, проте водії, щоб скоротити свій шлях, не дотримуються правил дорожнього руху і порушують спокій місцевих жителів.

Вантажівка Поліція Київської області

Хоча на проїжджій частині установлені дорожні знаки про заборону руху великогабаритного транспорту цією ділянкою, водії цим нехтували.

Відносно них правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні порушення (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

Вантажівка Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві неодноразово забороняли рух вантажівок. З 4 червня обмежили рух великовантажного транспорту вагою понад 24 тонни і з навантаженням на вісь більше 7 тонн. Пізніше у зв’язку з підвищенням температури повітря зробили це знову: за великої спеки такий транспорт руйнує покриття доріг.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!