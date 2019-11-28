За добу 26 листопада на Київщині патрульні поліцейські виявили 23 п'яних водія.

Загалом за цей час учасники дорожнього руху скоїли 400 різних адміністративних порушень. Про це написала пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у селі Заворичі 28-річний мотоцикліст керував транспортом напідпитку та без відповідних документів. Відносно нього наряд поліції склав два протоколи – за ст. 130 та за ч.1 ст.126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На Київщині за добу спіймали понад 20 п'яних водіїв Поліція Київської області

А працівники Броварського відділу поліції зупинили автівку "Део Ланос" з шашками таксі, водій якої мав ознаки наркотичного сп’яніння та їхав без посвідчення. У Борисполі ж правоохоронці зупинили автівку, водій якої порушив правила дорожнього руху. Також вміст алкоголю у крові 44-річного чоловіка становив 1,56 проміле.

У місті Вишневе водій керував авто у стані наркотичного сп’яніння. Відносно 32-річного місцевого жителя склали адмінпротокол. Ще один факт кермування напідпитку задокументували і працівники Білоцерківського відділу поліції.

А у Сквирі у водія авто "ВАЗ" виявили поліетиленовий пакет з травою коноплі, яку він зберігав для себе. Також чоловік керував автівкою без документів. Поліцейські склали два адмінпротоколи.

За добу 26 листопада на Київщині патрульні поліцейські виявили 23 п'яних водія Поліція Київськ області

За добу 26 листопада на Київщині патрульні поліцейські виявили 23 п'яних водія Поліція Київськ області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з дня введення штрафів за перевезення дітей без спецзасобів (зокрема, автокрісла, бустера), 20 листопада, виявили понад 10 порушень.

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