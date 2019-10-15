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15 жовтня • оновлено в 10:49
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На Київщині з відділення поліції втік підозрюваний: його фото

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У Фастові Київської області з відділення поліції втік затриманий за грабіж Микола Смолінський.

У пресслужбі поліції Київщини уточнили, що чоловік вкрав мобільний телефон у с.Тріліси. Через кілька годин його затримали та доставили в Фастівське відділення поліції.

"Він рік тому був звільнений умовно-достроково. Там він відбував покарання за крадіжку і викрадення авто. Розуміючи, що йому знову загрожує позбавлення волі, чоловікові вдалося втекти з-під варти", – уточнили правоохоронці.

Прикмети зловмисника: зріст 175 см, худа статура, світле волосся. Був одягнений у зелену кофту і сині світлі джинси, кросівки без шнурків.

Під Києвом із поліції втік затриманий

Під Києвом із поліції втік затриманий

Facebook "Київ Оперативний"

Новини
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Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, втеча трапилася 14 жовтня близько 22:00. Також в соцмережі опублікували фото підозрюваного.

Усіх, хто має інформацію про підозрюваного, попросили звернутися до поліції.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні правоохоронці оголосили в розшук Володимира Касапа, який утік із Вознесенської колонії.

22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що приблизно о 19:05 здійснив втечу Касап, уродженець Одеської області Татарбунарського району.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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70rus xxx
70rus xxx
На Артиллериста Моню похож.
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