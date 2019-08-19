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На Київщині військовий застрелив сусіда по гуртожитку: перші подробиці

1.8т Читати матеріал російською

У Київській області 23-річний військовослужбовець застрелив свого сусіда по гуртожитку. Злочин трапився 18 серпня у с. Залісся.

Підозрюваного у вбивстві вже затримали, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

"Між двома чоловіками, які разом проживали в гуртожитку, виник конфлікт. Зловмисник зробив чотири постріли в бік опонента, одна куля потрапила постраждалому в груди. 29-річний чоловік помер у реанімації", – уточнили правоохоронці.

Військовий зробив 4 постріли

Військовий зробив 4 постріли

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В аеропорту Дніпра застрелився поліцейський: подробиці

На місці події поліція виявила кустарно виготовлену зброю і одяг зі слідами, схожими на кров. У розслідуванні взяла участь військова прокуратура.

Як писав OBOZREVATEL, у березні на території військового містечка у Львівській області трапилося вбивство прикордонника.

Солдат тільки заступив на службу, а старшина в цей час повертався до адмінбудівлі. Коли проходив повз солдата – той вистрілив йому в спину. А потім прикладом автомата почав добивати пораненого по голові. Зупинили і обеззброїли його військові, які опинилися поряд.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну и правильно сделал. Неплохо бы теперь, чтобы друзья застреленного грохнули убийцу, а друзья убийцы грохнули их.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На фото новейшая модель укропистолета "Минимолот"?)
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Белый господин
Белый господин
Гранаты не было? Не интересно...
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