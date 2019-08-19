На Київщині військовий застрелив сусіда по гуртожитку: перші подробиці

У Київській області 23-річний військовослужбовець застрелив свого сусіда по гуртожитку. Злочин трапився 18 серпня у с. Залісся.

Підозрюваного у вбивстві вже затримали, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

"Між двома чоловіками, які разом проживали в гуртожитку, виник конфлікт. Зловмисник зробив чотири постріли в бік опонента, одна куля потрапила постраждалому в груди. 29-річний чоловік помер у реанімації", – уточнили правоохоронці.

Військовий зробив 4 постріли Facebook Поліція Київщини

На місці події поліція виявила кустарно виготовлену зброю і одяг зі слідами, схожими на кров. У розслідуванні взяла участь військова прокуратура.

Як писав OBOZREVATEL, у березні на території військового містечка у Львівській області трапилося вбивство прикордонника.

Солдат тільки заступив на службу, а старшина в цей час повертався до адмінбудівлі. Коли проходив повз солдата – той вистрілив йому в спину. А потім прикладом автомата почав добивати пораненого по голові. Зупинили і обеззброїли його військові, які опинилися поряд.

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