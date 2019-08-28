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На Київщині відбулося два аналогічні самогубства: що відомо

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У Київській області за один день, 27 серпня, відбулися два аналогічні самогубства. Передсмертних записок поряд із тілами загиблих не знайшли.

Перша НП трапилася в селі Чопилки, друга – в місті Яготин, повідомили на сторінці поліції Київщини у Facebook.

"В обох випадках загиблі хлопці 1991 року народження вистрілили в себе з гладкоствольної рушниці", – уточнили правоохоронці.

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Поліцейські почали розслідування смертей

Поліцейські почали розслідування смертей

gazeta.ua

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство". Встановлюються деталі трагедій.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в селі Катеринівка Харківської області у власному сараї повісилися двоє братів – 61-річний Сергій і 59-річний Олександр.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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