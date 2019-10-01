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1 жовтня • оновлено в 16:29
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На Київщині п’яний водій вбив двох осіб: моторошні фото

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У вівторок, 1 жовтня, у місті Яготин Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє осіб.

Водій авто УАЗ, який начебто спричинив аварію, був п’яним. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.uа (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"І знову винен алкоголь. Чи алкоголік. Смертельна ДТП. Київська обл., м. Яготин, п’яний виродок на УАЗі 01.10.2019-го вбив двох людей", – йдеться в повідомленні.

На Київщині п’яний водій вбив двох осіб

На Київщині п’яний водій вбив двох осіб

Dtp.kiev.uа

Так, на фото видно працівників екстрених служб і два авто. Одне із них, Lada, було повністю зім’яте внаслідок ДТП.

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У вівторок, 1 жовтня, у місті Яготин Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода

У вівторок, 1 жовтня, у місті Яготин Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода

Dtp.kiev.uа

В ній загинуло двоє осіб

В ній загинуло двоє осіб

Dtp.kiev.uа

Водій авто УАЗ, який начебто спричинив аварію, був п’яним

Водій авто УАЗ, який начебто спричинив аварію, був п’яним

Dtp.kiev.uа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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