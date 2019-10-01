На Київщині п’яний водій вбив двох осіб: моторошні фото

У вівторок, 1 жовтня, у місті Яготин Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє осіб.
Водій авто УАЗ, який начебто спричинив аварію, був п’яним. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.uа (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"І знову винен алкоголь. Чи алкоголік. Смертельна ДТП. Київська обл., м. Яготин, п’яний виродок на УАЗі 01.10.2019-го вбив двох людей", – йдеться в повідомленні.
На Київщині п’яний водій вбив двох осіб
Dtp.kiev.uа
Так, на фото видно працівників екстрених служб і два авто. Одне із них, Lada, було повністю зім’яте внаслідок ДТП.
У вівторок, 1 жовтня, у місті Яготин Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода
Dtp.kiev.uа
В ній загинуло двоє осіб
Dtp.kiev.uа
Водій авто УАЗ, який начебто спричинив аварію, був п’яним
Dtp.kiev.uа
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 26 вересня працівник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві особи отримали травми.
Правоохоронець перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. А в мережу потрапило відео моменту зіткнення.
Після аварії керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.
Сергій Кохан, який постраждав у результаті смертельної ДТП з поліцейським у Броварах, перебував у реанімації.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".