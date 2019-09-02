На Київщині п'яний ексчиновник СБУ влаштував страшну ДТП: з'явилося відео

У понеділок, 2 вересня, у Київській області колишній чиновник Служби безпеки України у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП.
Відео з місця аварії з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За словами очевидців, чоловік в'їхав у будівлю, що належить приватному рибному господарству "Forelka club". У результаті ДТП він отримав струс головного мозку.
На Київщині п'яний ексчиновник СБУ влаштував ДТП
Скріншот з відео
Зазначається, що за кермом був полковник СБУ у відставці, ім'я якого не називають. Оскільки після аварії він заснув, тіло довелося витягати з авто.
П'яна аварія в Київській області Полковник СБУ у відставці, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влетів на повному ходу в рибне господарство "Forelka club" живий, тільки струс мозку. На місце події прибули рятувальники ГСЧС, швидка допомога. Поки п'яне тіло спало, його витягували з авто. Надсилайте ваші фото / відео @ dtp.kiev.ua @ dtp.ua @dtpkievua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у центрі Києва патрульним довелося розбити скло автомобіля Mercedes, щоб звільнити з нього водія у несвідомому стані.
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