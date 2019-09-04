На Київщині двоє дітей випали з вікон: стали відомі подробиці

У місті Бориспіль Київської області з перервою у декілька годин з вікон будинків випали двоє дітей. Одному хлопчику – 3 роки, іншому – 4.

Як написала пресслужба поліції Київської області, повідомлення про надання першої медичної допомоги надійшло від чергового лікаря Центральної районної лікарні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Начальник Бориспільського відділу поліції, слідчо-оперативна група та працівник ювенальної превенції виїздили на місце подій.

На Київщині двоє дітей випали з вікон Поліція Київської області

Так, 3-річний малюк випав із вікна другого поверху кімнати, поки мати готувала їжу на кухні. Повернувшись за кілька хвилин, вона побачила, що сина у квартирі не було, – хлопчик лежав у траві на москітній сітці.

Матір спустилась донизу і відвезла дитину до лікарні. Жінка пояснила, що син раніше теж вилазив на підвіконня і вона нібито неодноразово робила йому зауваження. У хлопчика виявили черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.

Із травмами у важкому стані до лікарні доправили і 4-річну дитину, яка випала з балкону другого поверху. Хлопчик потрапив до реанімації.

З'ясувалося, що батько привіз сина до бабусі, аби та нагледіла за ним. Повернувшись із кухні до кімнати, жінка хлопчика не побачила, але помітила відкриті на балкон двері та розірвану москітну сітку, – дитина впала на траву.

Жінка спустилася та відвезла її до лікарні, повідомивши про це батькові.

Це трапилося у місті Бориспіль Поліція Київської області

Одному хлопчику – 3 роки, іншому – 4 роки Поліція Київської області

Обох дітей доправили до лікарні Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 24 червня, у Києві трагічно загинув маленький хлопчик. Він був удома разом із матір'ю, і коли вона відволіклася, він сперся на москітну сітку на балконному вікні і випав. У результаті отриманих травм дитина померла на місці.

Протягом доби, 7 липня, у Києві з вікон житлових будинків випали двоє 2-річних дітей. Незважаючи на велику висоту, малюки залишилися живі.

Пізніше у Києві 8-річний хлопчик випав із восьмого поверху житлового будинку. Нещасний випадок трапився 14 серпня на вул. Олевській, 7 у Святошинському районі.

Наступного дня, 15 серпня, у Дніпрі на вулиці Каруни 3-річний хлопчик випав з вікна 4-го поверху.

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