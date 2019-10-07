На Київщині чоловіка звинуватили у зґвалтуванні рідної дочки: фото підозрюваного

У Київській області 16-річна дівчинка звинуватила свого батька у сексуальному насильстві. За її словами, також чоловік побив її.

Як повідомили в пресслужбі поліції Київщини, 16-річна мешканка с. Тараща заявила, що в лісі її побив і зґвалтував її батько.

"Місцевий житель перебував удома в стані сильного сп'яніння. Доньку тоді вже забрали в місцеву районну лікарню на обстеження", – уточнили в поліції.

Новини На Донеччині іноземець зґвалтував і жорстоко вбив дитину

Підозрюваний у зґвалтуванні доньки

Підозрюваний свою вину заперечує. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 156 – розбещення неповнолітньої.

Як писав OBOZREVATEL, у Харківській області вітчим зґвалтував 13-річну дочку своєї співмешканки. Він підстеріг дівчинку біля будинку й затягнув у кущі, після чого заклеїв жертві рот скотчем і зґвалтував.

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