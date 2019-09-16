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16 вересня • оновлено в 12:52
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На Київщині через загоряння сухої трави загинули дві особи: всі деталі

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У Київській області в пожежах від загоряння сухої трави загинули дві особи. Обидві події трапилися в різних районах.

Перший інцидент відбувся у с. Бикова Гребля Білоцерківського району, повідомили на сторінці поліції Київщини в Facebook.

"Ще один трагічний випадок стався в с. Гайове Броварського району. В результаті пожежі чоловік з опіками 90% тулуба був доставлений в реанімацію, де помер. За попередньою інформацією, причиною загоряння став недопалок сигарети, який потрапив у сухі гілки", – пояснили правоохоронці.

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Від загоряння трави загинули дві особи

Від загоряння трави загинули дві особи

Поліція Київської області

Ще один випадок загоряння трапився у селі Хмелівка, де з вогнем гралася дитина. В наслідок цього згоріли 10 га кукурудзяного поля, ніхто не постраждав. Правоохоронці закликали до обережності і нагадали про заборону на спалювання сухої трави.

Як писав OBOZREVATEL, 12 вересня в селі Любимівка Вишгородського району Київської області спалахнула масштабна пожежа, в результаті якої згоріли три будинки, п'ять легковиків, а також три гаражі і трактор. Причиною стало те, що 42-річний місцевий житель почав спалювати траву.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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