Потрапили в реанімацію: на Київщині авто влетіло у двох дітей

Біля села Старе Бориспільського району Київської області трапилася страшна ДТП. Водій авто наїхав на двох дітей, які переходили дорогу.
Аварія відбулася 9 грудня. Про це написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook.
Так, автомобіль Daewoo скоїв наїзд на 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика, які переходили дорогу. Після цього машину занесло на узбіччя, де вона зіткнулася з бетонною опорою.
На Київщині авто влетіло в двох дітей
Поліція Київської області
Внаслідок ДТП неповнолітніх із тяжкими травмами доставили до реанімаційного відділення лікарні. Також ушкодження отримала пасажирка авто, з боку якої впала бетонна опора.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва в ніч на 8 грудня трапилася смертельна ДТП – на Володимирському узвозі зіткнулися автомобілі Audi і Skoda. Одна людина загинула, ще четверо отримали травми.
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