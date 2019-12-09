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9 грудня • оновлено в 11:49
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Потрапили в реанімацію: на Київщині авто влетіло у двох дітей

1.3т
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Біля села Старе Бориспільського району Київської області трапилася страшна ДТП. Водій авто наїхав на двох дітей, які переходили дорогу.

Аварія відбулася 9 грудня. Про це написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Так, автомобіль Daewoo скоїв наїзд на 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика, які переходили дорогу. Після цього машину занесло на узбіччя, де вона зіткнулася з бетонною опорою.

На Київщині авто влетіло в двох дітей

На Київщині авто влетіло в двох дітей

Поліція Київської області

Внаслідок ДТП неповнолітніх із тяжкими травмами доставили до реанімаційного відділення лікарні. Також ушкодження отримала пасажирка авто, з боку якої впала бетонна опора.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва в ніч на 8 грудня трапилася смертельна ДТП – на Володимирському узвозі зіткнулися автомобілі Audi і Skoda. Одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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