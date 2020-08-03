На Хрещатику в Києві чоловік підпалив авто, його затримали. Фото і відео

Уранці в понеділок, 3 серпня, на Хрещатику в Києві підпалили автомобіль.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного управління Національної поліції, встановлено, що палій узяв каністру з невідомою запальною сумішшю, облив нею машину й підпалив її.

Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліціянти затримали чоловіка. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними управління ДСНС у Києві, авто горіло на перехресті вул. Інститутська та Майдану Незалежності.

"Після прибуття було встановлено, що пожежа виникла в салоні автомобіля "ВАЗ"... Унаслідок пожежі згорів салон автомобіля", – йдеться в повідомленні.

Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

Встановлюються обставини події та мотиви зловмисника.

Пожежа виникла в салоні автомобіля "ВАЗ" kyiv.dsns.gov.ua

Палія авто на Хрещатику затримали kyiv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 22 липня згоріли одразу дві машини – BMW і Toyota.