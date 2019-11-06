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6 листопада • оновлено в 16:33
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"На дорогу додому!" У Києві попередили про хитрого шахрая

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У Києві чоловіка звинуватили в тому, що він жебракував на дорогу додому до іншого міста, але насправді мешкав у столиці України.

Про це написала киянка Катерина Сидоренко на сторінці "Оболонський район м.Києва" у Facebook. Також вона надала фото паспорта ймовірного шахрая.

"Обережно, Оболонь. Обман – цей індивідуум просить гроші на дорогу, щоб виїхати додому, а насправді живе в Києві. Так обдурив вже не одну людину", – зазначила киянка.

У Києві попередили про хитрого шахрая

У Києві попередили про хитрого шахрая

У коментарях вона та інші користувачі розповіли "історії знайомства" з чоловіком.

"Давали йому 40 грн, не вистачало суми на квиток в Дніпро... На будівництві, казав, обдурили, плакав навіть. Шукав, де б машину помити, щоб йому заплатили", "Я йому 50 гривень дала на дорогу 2.11.19. Сфоткала паспорт, а пізніше дізналася, що він так заробляє", – написали кияни.

Допис киянки в мережі

Допис киянки в мережі

Скриншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скриншот

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