На борту було 169 осіб: в аеропорту Києва сталася НП з пасажирським літаком

У четвер, 14 червня о 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс Анталія-Київ, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.

На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляється на офіційній сторінці аеропорту "Київ" імені Сікорського в Facebook.

Відзначається, що всі пасажири були евакуйовані і перебувають у терміналі в залі прильоту.

Новини Американці видали розірваний на шматки валізу в аеропорту США

"На місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що прийнято рішення про закриття аеропорту "Київ" на 5 годин до 1:00 15 червня.

У мережі також з'явилися перші фото з місця події.

Facebook Андрій Дмітреенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня в аеропорту Франкфурта загорівся літак, в результаті постраждали люди.