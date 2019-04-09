"Можу купити всю Македонію!" З'ясувалися деталі про рекордний склад героїну під Києвом

Одним із фігурантів резонансного розслідування зберігання 600 кг героїну під Києвом став екс-бізнесмен із Македонії. Підозрюваний стверджує, що лише "фасував фрукти" і отримував за це 1000 євро на місяць (приблизно 29 000 гривен).

Він і троє інших підозрюваних працювали на міжнародну групу наркодилерів, пояснюється в програмі "Поліцейський резонанс" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За 600 кілограмів наркотику я міг би купити всю Македонію. Там усього 2 мільйони людей", – намагався підозрюваний переконати суд у своїй непричетності.

Підозрюваний Скріншот

Однак оперативний співробітник Департаменту протидії наркозлочинності пояснив, що і громадянин Македонії, й інші підозрювані іноземці тривалий час входять у групу дилерів.

"Члени цієї організації отримують завдання прибути в країну і налагодити там злочинну діяльність", – пояснив майор поліції.

Разом із сотнями кілограмів кокаїну на складі в Київській області знайшли екзотичні фрукти, які нібито й призначалися для експорту.

Фрукти для прикриття наркотиків Скріншот

Для міжнародних наркогруп Україна є дуже вигідною "проміжною" країною, оскільки пролягає між двома великим шляхами наркотрафіку.

Скріншот Еспрессо

Всіх затриманих підозрюваних суд заарештував на два місяці з правом застави, сума якої становить до 500 мільйонів гривень.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 31 березня працівники Департаменту протидії наркозлочинності затримали Київській області громадянина Молдови з двома паспортами і наркотиками.

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