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/Кримінал

"Можу купити всю Македонію!" З'ясувалися деталі про рекордний склад героїну під Києвом

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Одним із фігурантів резонансного розслідування зберігання 600 кг героїну під Києвом став екс-бізнесмен із Македонії. Підозрюваний стверджує, що лише "фасував фрукти" і отримував за це 1000 євро на місяць (приблизно 29 000 гривен).

Він і троє інших підозрюваних працювали на міжнародну групу наркодилерів, пояснюється в програмі "Поліцейський резонанс" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За 600 кілограмів наркотику я міг би купити всю Македонію. Там усього 2 мільйони людей", – намагався підозрюваний переконати суд у своїй непричетності.

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Підозрюваний

Підозрюваний

Скріншот

Однак оперативний співробітник Департаменту протидії наркозлочинності пояснив, що і громадянин Македонії, й інші підозрювані іноземці тривалий час входять у групу дилерів.

"Члени цієї організації отримують завдання прибути в країну і налагодити там злочинну діяльність", – пояснив майор поліції.

Разом із сотнями кілограмів кокаїну на складі в Київській області знайшли екзотичні фрукти, які нібито й призначалися для експорту.

Фрукти для прикриття наркотиків

Фрукти для прикриття наркотиків

Скріншот

Для міжнародних наркогруп Україна є дуже вигідною "проміжною" країною, оскільки пролягає між двома великим шляхами наркотрафіку.

"Можу купити всю Македонію!" З'ясувалися деталі про рекордний склад героїну під Києвом

Скріншот Еспрессо

Всіх затриманих підозрюваних суд заарештував на два місяці з правом застави, сума якої становить до 500 мільйонів гривень.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 31 березня працівники Департаменту протидії наркозлочинності затримали Київській області громадянина Молдови з двома паспортами і наркотиками.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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