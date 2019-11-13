У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину російського взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19.

Також біля приміщення з'явився напис фарбою "Москалі". Про це повідомило видання "Місто Київ" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Невстановлені особи пошкодили скло, ймовірно, за допомогою вогнепальної зброї. Характер пошкоджень вказував саме на кульові отвори.

У Києві розстріляли вітрину російського магазину Місто Київ

Carlo Pazolini – торгова марка чоловічого та жіночого взуття. Бренд заснований скандальним російським підприємцем Іллею Рєзніком.

У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19 Місто Київ

Також біля приміщення з'явився напис фарбою "Москалі" Місто Київ

У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19 Місто Київ

Також біля приміщення з'явився напис фарбою "Москалі" Місто Київ

У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19 Місто Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося фото російських коміків, колишніх резидентів Comedy Club Сергія Свєтлакова і Олександра Незлобіна, які прилетіли до Києва.

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