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13 листопада • оновлено в 13:37
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"Москалі!" У Києві розстріляли вітрину російського магазину

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У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину російського взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19.

Також біля приміщення з'явився напис фарбою "Москалі". Про це повідомило видання "Місто Київ" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Невстановлені особи пошкодили скло, ймовірно, за допомогою вогнепальної зброї. Характер пошкоджень вказував саме на кульові отвори.

У Києві розстріляли вітрину російського магазину

У Києві розстріляли вітрину російського магазину

Місто Київ

Carlo Pazolini – торгова марка чоловічого та жіночого взуття. Бренд заснований скандальним російським підприємцем Іллею Рєзніком.

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У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19

У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19

Місто Київ

Також біля приміщення з'явився напис фарбою "Москалі"

Також біля приміщення з'явився напис фарбою "Москалі"

Місто Київ

У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19

У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19

Місто Київ

Також біля приміщення з'явився напис фарбою "Москалі"

Також біля приміщення з'явився напис фарбою "Москалі"

Місто Київ

У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19

У Києві в ніч на 13 листопада невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19

Місто Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося фото російських коміків, колишніх резидентів Comedy Club Сергія Свєтлакова і Олександра Незлобіна, які прилетіли до Києва.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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hunt andres
hunt andres
Зачем убогим хо хлойопкам обувь от Карло Пазолини?:-)))) Оне в веревочных черевичках походят:-) Дикари.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дикая страна. Папуасы. Хотя, у папуасов столько оружия на руках точо нет. Как там говорил Зеленский в Мариуполе? Алмаз, инвестиции, бла-бла-бла... Хорошая страна Украина для инвестиций!
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3
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Хо Хол
Хо Хол
Вот бы еще трубы транзитные распилили.
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