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24 жовтня • оновлено в 09:03
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Момент загибелі легендарного "Сенсея" в Києві потрапив на відео

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З'явилося нове відео моменту вибуху в Києві 22 жовтня, в результаті якого загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" і охоронець офісної будівлі.

Кадри опублікував речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на сторінці в Facebook. Він закликав здати нелегальну зброю. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

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"Цей блискавичний спалах далеко на висвітленому фрагменті відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка в 22:40:05 і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей. У тому числі і ветерана АТО Віктора "Сенсея" Дегтярьова", – написав Шевченко.

Він показав на фото також кількість вилученого Національною поліцією зброї за 9 місяців 2019 з незаконного обороту за всіма видами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередньою інформацією, між охоронцем і чоловіком, який проходив службу на сході України, стався конфлікт. Потім він дістав гранату, яка здетонувала у "Сенсея" в правій руці

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Теми
Вибухи і теракти в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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hunt andres
hunt andres
Легенды не вмирають! Памятник бы надо легендарному соорудить. В виде 3-х пальцев, тянущихся из-под земли)))
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ржу-ни-ма-гу: как только очередной пи-дорг по-пьяни самовыпилится, так сразу выясняется, что это легендарный герой... Наверное, легенды ходють, сколько он денатурату без закуси принять мог?
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филипп филипыч
филипп филипыч
мгновения, мгновения, мгновения (кобзон)
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