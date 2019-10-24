Момент загибелі легендарного "Сенсея" в Києві потрапив на відео

З'явилося нове відео моменту вибуху в Києві 22 жовтня, в результаті якого загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" і охоронець офісної будівлі.

Кадри опублікував речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на сторінці в Facebook. Він закликав здати нелегальну зброю. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Цей блискавичний спалах далеко на висвітленому фрагменті відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка в 22:40:05 і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей. У тому числі і ветерана АТО Віктора "Сенсея" Дегтярьова", – написав Шевченко.

Він показав на фото також кількість вилученого Національною поліцією зброї за 9 місяців 2019 з незаконного обороту за всіма видами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередньою інформацією, між охоронцем і чоловіком, який проходив службу на сході України, стався конфлікт. Потім він дістав гранату, яка здетонувала у "Сенсея" в правій руці

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!