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Могло призвести до людських жертв! Полковника Міноборони звинуватили у злочинній схемі у Києві

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Полковника Міністерства оборони України звинуватили у причетності до механізму розкрадання і привласнення коштів державного підприємства "Антонов" у Києві.

Схема полягала в укладанні цивільно-правових актів щодо надання послуг визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт, повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

"Насправді перевірки не проводилися, а літаки передавали замовнику з підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до жертв та аварійних ситуацій. Внаслідок протиправних дій зловмисника стратегічному підприємству оборонного комплексу завдали збитків на суму понад 5 млн гривень", — уточнили у Службі безпеки України.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили заготовлені чернетки актів, підроблені документи та інші докази злочину. Також була знайдена "чорна" бухгалтерія та документи про виведення незаконно отриманих коштів у країну Західної Європи.

Підозрюваний полковник

Підозрюваний полковник

Facebook СБУ

Обшуки

Обшуки

Facebook СБУ

Полковнику оголосили про підозру, перевіряється причетність інших працівників Міністерства оборони.

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань 23 квітня прийшло з обшуком до Національного антикорупційного бюро України. Обшук проводився на основі постанови суду і пов'язаний зі звинуваченнями у розкраданні в "Укроборонпрому".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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