Могло призвести до людських жертв! Полковника Міноборони звинуватили у злочинній схемі у Києві

Полковника Міністерства оборони України звинуватили у причетності до механізму розкрадання і привласнення коштів державного підприємства "Антонов" у Києві.

Схема полягала в укладанні цивільно-правових актів щодо надання послуг визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт, повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

"Насправді перевірки не проводилися, а літаки передавали замовнику з підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до жертв та аварійних ситуацій. Внаслідок протиправних дій зловмисника стратегічному підприємству оборонного комплексу завдали збитків на суму понад 5 млн гривень", — уточнили у Службі безпеки України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили заготовлені чернетки актів, підроблені документи та інші докази злочину. Також була знайдена "чорна" бухгалтерія та документи про виведення незаконно отриманих коштів у країну Західної Європи.

Підозрюваний полковник Facebook СБУ

Обшуки Facebook СБУ

Полковнику оголосили про підозру, перевіряється причетність інших працівників Міністерства оборони.

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань 23 квітня прийшло з обшуком до Національного антикорупційного бюро України. Обшук проводився на основі постанови суду і пов'язаний зі звинуваченнями у розкраданні в "Укроборонпрому".

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