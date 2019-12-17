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17 грудня • оновлено в 17:23
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/ Кримінал

Мітинги у Києві: в урядовому кварталі померла людина

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Біля готелю "Київ", розташованого неподалік від місця масових мітингів в урядовому кварталі, померла людина.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердили джерела у правоохоронних органах. Вони уточнили, що людина померла задовго до початку сутичок. Пізніше правоохоронці опублікували офіційний коментар з цього приводу.

Швидка допомога

Швидка допомога

УНН

"На вулиці Інститутській у Києві помер чоловік. За попередньою інформацією лікарів, смерть настала в результаті гострого коронарного синдрому. 17 грудня об 11:30 на лінію 103 надійшла інформація про те, що чоловікові на вулиці Інститутській, 16 (за кілька кварталів від місця проведення акцій) стало погано. На виклик прибули лікарі, проте в кареті швидкої чоловік помер", – розповіли на сторінці поліції Києва у Facebook.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

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"Бізнес не спить": з'явилося показове фото з мітингів під Радою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України, які переросли в бійки і сутички.

  • На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі і противники нового Трудового кодексу.

  • Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і знизити ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

  • Окремі учасники заходів намагалися встановити на проїзній частині на вулиці Грушевського військовий намет. Для цього вони принесли дрилі й при цьому пошкодили асфальт.

  • А противники земельної реформи висунули уряду три ключові умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум з цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

  • В акціях взяли участь аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани і прості громадяни.

  • Також під парламент вийшли противники критики законопроєкту №0931, який передбачає приведення до європейських стандартів законодавства у сфері протидії дискримінації.

  • Через мітинги під Радою у Києві утворилися масштабні затори. Центр столиці був заблокований.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Акції протесту в Києві
Місце
Україна Київ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По последним данным по-дох нацик.
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
с почином селяне....слава украини !
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не успел на праздник.
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