"Мене змусили!" Обвинувачений у вбивстві Ноздровської зробив скандальне визнання

Обвинувачений у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Росошанський вперше заявив, що його змусили взяти на себе провину.

Зробив він це нібито через те, що боявся за життя сина, який в той момент був під вартою і якого нещодавно звільнили за амністією. Про це кореспонденту OBOZREVATEL стало відомо 11 лютого на засіданні в Шевченківському районному суді у Києві.

"Я не вбивав Ноздровську, я не причетний до цієї справи. Мене змусили взяти на себе це вбивство в обмін на життя мого сина ... Мені сказали, що сина звільнять протягом одного – двох місяців", – сказав він, звертаючись до суду.

Юрій Россошанський (в центрі) під час засідання 11 лютого

Самому Росошанський, з його слів, обіцяли ст. 116 КК (вбивство в стані сильного душевного хвилювання). Нібито за це йому обіцяли два роки, "може навіть умовно".

Втім, чоловік не назвав прізвища людей, які вели з ним бесіду. Він лише повідомив, що його привезли люди в штатському в якусь будівлю в районі масиву Борщагівка у Києві.

Росошанський стверджує, що не вбивав Ірину Ноздровську

Батьки Анастасії Ноздровської не вірять в слова Росошанського-старшого.

"Одну нашу дочку вбив його син-наркоман, другу Юрій Росошанський. Тепер же він плаче, що взяв провину на себе за це вбивство", – не стримує емоцій батько Ірини Сергій Дуняк.

Батько Ірини Ноздровської Сергій Дуняк. Зліва - Юрій Росошанський і його адвокат Олексій Цибенко

Мама Ірини, Катерина Дуняк, впевнена, що до вбивства її дочки причетні кілька осіб, в тому числі дружина Росошанського (жінка проходить у справі як свідок).

"Є ті, хто кришують цю справу і прикривають вбивство моєї дитини", – розповіла вона нашим журналістам.

Засідання в Шевченківському районному суді

Ірина Ноздровська

Похорон Ірини Ноздровської в її рідному селі Демидів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про зникнення Ноздровської стало відомо 29 грудня 2017 року. А 1 січня її тіло знайшли в річці Кізка біля с. Демидів Київської області. Раніше Ірина займалася справою своєї сестри Світлани Сапатинської, яку на смерть збив на авто Дмитро Росошанський.

У вбивстві Ірини підозрюється Юрій Росошанський – батько Дмитра. Він не заперечив свою причетність до вбивства. У разі доведення провини чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Рідні Ірини вважають, що у вбивстві крім Росошанського-старшого брали участь кілька людей. Катерина Дуняк впевнена, що у вбивстві замішані і працівники правоохоронних органів.

Викликають питання і обставини трагедії. Так, на тілі жертви нарахували 17 ножових ран, 16 синців і саден. У той час як обвинувачений у вбивстві говорив, що вдарив Ірину ножем три рази. Додамо, що ширина ран на тілі жертви різна: 3-4 см і 7-8 см. Це може говорити про те, що поранення наносилися взад-вперед, вліво-вправо, як і те, що було кілька ножів.

На слідчому експерименті Юрій Росошанський проніс статиста всього три метри (за даними слідства, вбивця ніс труп Ірини більше кілометра).

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