Медики плакали, коли привезли дівчаток. Курсантки позбулися ніг через наїзд п'яного майора в Києві. Ексклюзив

НП, що трапилася на території військової частини в Києві, шокувала багатьох українців. Три дівчини, які вступили до Української військово-медичної академії, стали жертвами свого ж начальника курсу – його їм представили напередодні.

Що трапилось у день трагедії, хто такий майор Володимир Холодний, що розповіли родичі курсанток і волонтери – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Прийшли за формою – опинилися під колесами

23-річні випускниці медичних вишів Галина, Олександра і Тетяна склали іспити і вступили до академії. В день трагедії, 25 серпня, у військовій частині на вулиці Зоологічній вони повинні були отримати форму, а опинилися з тяжкими травмами в шпиталі.

Причина – страшна ДТП, яку ніяк не назвеш випадковою. Водій Toyota Prius, за словами очевидців і самих жертв, зробив декілька спроб наїзду.

"Дівчата розповіли, що майор не з першого разу наїхав, спочатку він їх лякав – вони відскакували. А потім в'їхав так, що в них ноги поламалися об ті сходи, на яких вони намагалися врятуватися від машини", – зазначила OBOZREVATEL волонтерка Наталя Воронкова, яка долучилася до допомоги постраждалим курсанткам і постійно на зв'язку з їхніми рідними.

Місце ДТП, де постраждали три майбутніх військових медики Фото поліції Києва

Страшний підсумок – дві дівчини втратили по нозі, у третьої – важкі переломи. Військові ж на умовах анонімності розповіли, що майор і ще кілька людей пили на території частини.

Курсанткам, які отримали важкі травми, першу допомогу надали на місці. Якби не це, вважають лікарі, все могло бути набагато гірше.

У крові у водія виявили 2,9 проміле алкоголю – це сильне алкогольне сп'яніння.

Майор Володимир Холодний Facebook Холодного

"Дівчата – бійці, пишаюся ними!"

Воронкова поділилася подробицями подій того трагічного дня. "Мені подзвонили і сказали, що в госпіталь привезли важких дівчаток після ДТП. Опис аварії був настільки жахливим, що я спочатку не повірила. А коли я приїхала, то вже привезли двох, а третю – ввечері, після надання їй допомоги в 17-й лікарні", – повідомила волонтерка.

Вона також додала, що медики, дивлячись, як переносять дівчат зі "швидких", плакали. А одна з постраждалих курсанток просто вразила.

"Коли Таня отямилася в приймальному відділенні, то побачила, що до неї підійшов полковник медичної служби, травматолог. І вона відразу зібралася і сказала: "Бажаю здоров'я, товаришу полковнику!" У багатьох, хто там перебував, просто хлинули сльози!" – розповіла Наталя.

Таня вразила медиків своєю силою духу Фото: 5 канал

За словами волонтерки, поки що одна з постраждалих перебуває у важкому стані в реанімації.

"У Танюші ампутована нога, у Галі перебиті ноги, у Саші теж ампутована нога і зараз постає питання з другою. Був консиліум, приїжджав професор з Інституту ортопедії. Сказали, що лікування йде добре, але стан Саші потрібно тримати весь час на контролі – чи буде кровопостачання її ступні, чи можна буде врятувати решту ноги. Тому молимося і тримаємо кулаки. Але всі дівчатка молодці, вони бійці. Чесно, я просто пишаюся ними! Вони тримаються, вони вирішили продовжити навчання, залишитися на своїх спеціальностях", – додала Воронкова.

"Моя дочка залишилася без ноги в мирному місті"

Саша, яка зараз лежить у реанімації, з багатодітної сім'ї священнослужителя. Отець Микола і мама Галина живуть у селі в Кіровоградській області.

У дівчини є три брати, один з них, Серафим, – офіцер ЗСУ і служить у районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Брат постраждалої в ДТП – Серафим – служить у районі проведення ООС

Як тільки отримав страшну звістку, відразу звернувся до командування, і його відпустили до Києва до сестри. Разом з батьком відразу ж поїхали в шпиталь.

"Зараз лікарі борються за другу ногу сестри, і я дуже сподіваюся, що все буде добре. Коли я зайшов до Саші, вона дуже зраділа. Звернула увагу на мої шеврони і сказала, що теж хоче стати офіцером. І я вірю, що все вийде, що її мрія здійсниться", – розповів OBOZREVATEL Серафим.

Брат Саші дуже стриманий, але задається питаннями, як могла трапитися ця трагедія, і хоче справедливого розслідування й суду.

"Як людина в нетверезому стані перебувала на військовій службі? Це собі не дозволяє рядовий, сержантський склад. Ця людина (майор Холодний. – Ред.) знехтувала своїм офіцерським званням. Я прошу, щоб його покарали за всією суворістю закону", – додав військовий.

Олександра з багатодітної сім'ї, з дитинства мріяла стати лікарем Фото з особистого архіву

За гіркою іронією долі священник, дочку якого понівечив п'яний водій, допомагає алкозалежним. Отець Микола каже – це бич, зокрема й багатьох вірян.

"Але тільки, коли людина усвідомлює, що проблеми в її житті через алкоголь, тоді вже просить про допомогу. Але дуже часто релігійна людина ховається за Бога. Каже: це не я такий, а ти хочеш, господи, щоб я таким був. Але ж руку з чаркою сам підносить. Починати потрібно з себе", – поділився він.

Отець Микола також розповів OBOZREVATEL, що дуже вдячний всім друзям дочки, які її підтримують. Дзвонять і провідують як колишні однокурсники з медуніверситету, так і колеги з "Охматдиту", де дівчина підробляла медсестрою.

Отець Микола

Засмучений батько не може зрозуміти, як же в мирному місті його дівчинка залишилася без ноги.

"Знаєте, якби дочка вже закінчила академію, її послали на Донбас і там їй відірвало ногу, може, за когось постраждала або чиєсь життя врятувала... Але тут, на рівному місці – через те, що комусь захотілося напитися і "почудити"... Скрізь повинен бути порядок, зокрема і в армії. Інакше хаос", – поділився Микола.

У Галі відкриті переломи обох ніг Фото з особистого архіву

В іншої постраждалої – Галі – відкриті переломи обох ніг, скальповані рани, розірвані зв'язки. Попереду на неї чекають операції й поки не відомо, чи відновляться всі функції. Дівчину підтримує її хлопець Руслан, він теж медик.

Постраждалі дівчата зараз у військовому шпиталі в Києві Колаж із фото Наталії Воронкової

Служба в АТО, хвора дружина й дитина з ДЦП

Майор Володимир Холодний дійсно перевівся в академію близько місяця тому.

"Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов'язків буквально місяць тому, перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях. Мені як керівнику соромно, що я за хорошими службовими рекомендаціями, відзнаками за участь в АТО на Донбасі не зміг розглянути справжнє обличчя військовослужбовця, який вчинив цей наїзд", – повідомив начальник Української військово-медичної академії Валерій Савицький.

OBOZREVATEL вдалося поговорити з колишнім товаришем по службі і другом майора Холодного, який докладніше розповів про його службу й сім'ю. Але на самому початку розмови попередив: ніхто Холодного не виправдовує – те, що він зробив, виправдати неможливо.

"Для всіх нас це стало шоком. Передзвонюємося з хлопцями з бригади й не можемо зрозуміти, як таке могло статися. У жодному разі не виправдовуємо, він повинен відповісти за те, що накоїв", – зазначив побратим майора Олег (ім'я змінено).

Він розповів, що Володимир дуже хотів перевестися в академію, можливо, вплинула ситуація з близькими.

"Він дуже домагався цієї посади, домагався переведення в академію приблизно пів року. У дружини Володимира онкозахворювання. У родині троє дітей. Старший син – військовослужбовець ЗСУ, зараз воює на Донбасі. Є ще двоє молодших, у одного з них ДЦП. Розумний, класний хлопець – завжди зустрічав нашу бригаду", – поділився Олег.

За його словами, коли Холодний служив у Генштабі, був "сіміком" (Цивільно-військове співробітництво – CIMIC), то не переставав допомагати бригаді, в якій раніше служив.

Володимир Холодний в АТО Facebook Холодного

Володимир і Олег познайомилися в серпні 2014 року.

"Я прослужив у бригаді з мобілізації, потім звільнився, а Володя залишився далі служити. Завжди був адекватним, серйозно підходив до всіх питань, та й служба у саперів була складна. До того, як стати "сіміком", Володя в бригаді був командиром інженерно -саперної роти. Хлопців з його підрозділу багато загинуло. Багато полягло в Дебальцевому", – поділився побратим.

"Дуже прикро, що Володя довів себе до такого стану. Тепер він повинен відповісти за те, що накоїв. На суд підтримувати не підемо, зробив – відповідай. Ось тільки дружина і діти не винні, що тато... Мало нам було Зайцевої, тепер – Холодний", – додав Олег.

26 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід затриманому Володимиру Холодному. Офіцер буде перебувати під вартою до 23 жовтня, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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