Мати забула, де залишила: з'явилися подробиці про зниклу в Києві 3-річну дитину

У Києві 21-річна жінка забула, де залишила свого сина, і оголосила про його зникнення. Весь час пошуків малюк перебував у знайомої жінки, яку сама ж мати попросила за ним стежити.

За інформацією пресслужби поліції Києва, мати була під впливом невідомих речовин, тому що не могла зрозуміти, де перебуває і надати інформацію про сина. Як з'ясувалося, кілька днів дитина жила в Білій Церкві Київської області.

"Напередодні мати залишила його знайомій жінці, а сама нібито поїхала на роботу. Лікарі оглянули дитину, її життю і здоров'ю нічого не загрожує", – уточнили правоохоронці.

Знайдена дитина Національна поліція

Малюка відправили до притулку, його подальшу долю вирішуватимуть співробітники служби у справах дітей.

Поліція не назвала ім'я дитини, проте дані про його пошук збігаються з оголошенням в розшук трирічного Платона Петриченка.

Як писав OBOZREVATEL, українців закликали підписати петицію про спрощення процедури пошуку правоохоронцями зниклих дітей.

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