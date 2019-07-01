Мати відійшла на хвилину: у Києві сталася трагедія з дитиною

У Києві з балкона дев'ятого поверху випав 3-річний хлопчик. Дитина загинула до приїзду швидкої.

Як повідомила OBOZREVATEL пресофіцер Деснянського райуправління поліції Наталія Федоровська, трагедія трапилася 1 липня на вул. Мілютенка.

"Разом з дитиною в квартирі перебувала її мама. Жінка займалася домашніми справами і на хвилину відійшла. Коли повернулася, то побачила, що дитинаинемає на тому місці, де вона сиділа і дивилася мультфільми", – повідомила вона.

За словами Федоровської, сім'я малюка – благополучна, на обліку не перебувала.

Ілюстрація Фото з відкритих джерел

Обставини трагедії встановлюються.

Трагедія трапился на вул. Мілютенка Google. Maps

Трагедія сталася на вул. Мілютенка Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві двоє малюків випали з вікон висоток і дивом залишилися живі. У поліції повідомили, що причиною подій у більшості випадків є москітна сітка, на яку діти спираються, коли залазять на підвіконня.

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