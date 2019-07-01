ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

Мати відійшла на хвилину: у Києві сталася трагедія з дитиною

596Читати матеріал російською

У Києві з балкона дев'ятого поверху випав 3-річний хлопчик. Дитина загинула до приїзду швидкої.

Як повідомила OBOZREVATEL пресофіцер Деснянського райуправління поліції Наталія Федоровська, трагедія трапилася 1 липня на вул. Мілютенка.

"Разом з дитиною в квартирі перебувала її мама. Жінка займалася домашніми справами і на хвилину відійшла. Коли повернулася, то побачила, що дитинаинемає на тому місці, де вона сиділа і дивилася мультфільми", – повідомила вона.

За словами Федоровської, сім'я малюка – благополучна, на обліку не перебувала.

Ілюстрація

Ілюстрація

Фото з відкритих джерел

Новини
"Закривали тілами": подробиці історії з кривавим поворотом під Києвом

Обставини трагедії встановлюються.

Трагедія трапился на вул. Мілютенка

Трагедія трапился на вул. Мілютенка

Google. Maps

Новини
Дитина помирає в одну мить: українців попередили про смертельну небезпеку
Трагедія сталася на вул. Мілютенка

Трагедія сталася на вул. Мілютенка

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві двоє малюків випали з вікон висоток і дивом залишилися живі. У поліції повідомили, що причиною подій у більшості випадків є москітна сітка, на яку діти спираються, коли залазять на підвіконня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналдіти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel