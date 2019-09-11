Масштабна пожежа біля метро у Києві: з’явилися моторошні фото та відео згарища

У Києві, біля станції метро "Лісова", 10 вересня спалахнула масштабна пожежа площею 1 га в лісовій зоні. Пізніше рятувальники загасили вогонь.
OBOZREVATEL вдалося зробити ексклюзивні фото та відео з місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
У вівторок вогонь охопив там сотні квадратних метрів. Працівники лісового господарства копали траншеї, аби пожежа не розповсюдилася далі.
Результат пожежі біля метро у Києві
Станом на середу, 11 вересня, на місці НП залишилися лише повалені та обгорілі дерева й почорніла трава.
У Києві, біля станції метро "Лісова", спалахнула масштабна пожежа
Це трапилося 10 вересня
Пізніше рятувальникам вдалося її загасити
На місці НП залишилися лише повалені та обгорілі дерева, трава
У Києві, біля станції метро "Лісова", спалахнула масштабна пожежа
Це трапилося 10 вересня
Пізніше рятувальникам вдалося її загасити
На місці НП залишилися лише повалені та обгорілі дерева, трава
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у вівторок, 10 вересня, розгорілася масштабна пожежа в лісовій зоні. Займання трапилося поблизу станції метро "Лісова".
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