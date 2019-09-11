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11 вересня • оновлено в 22:26
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Масштабна пожежа біля метро у Києві: з’явилися моторошні фото та відео згарища

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У Києві, біля станції метро "Лісова", 10 вересня спалахнула масштабна пожежа площею 1 га в лісовій зоні. Пізніше рятувальники загасили вогонь.

OBOZREVATEL вдалося зробити ексклюзивні фото та відео з місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У вівторок вогонь охопив там сотні квадратних метрів. Працівники лісового господарства копали траншеї, аби пожежа не розповсюдилася далі.

Результат пожежі біля метро у Києві

Результат пожежі біля метро у Києві

Станом на середу, 11 вересня, на місці НП залишилися лише повалені та обгорілі дерева й почорніла трава.

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У Києві, біля станції метро "Лісова", спалахнула масштабна пожежа

У Києві, біля станції метро "Лісова", спалахнула масштабна пожежа

Це трапилося 10 вересня

Це трапилося 10 вересня

Пізніше рятувальникам вдалося її загасити

Пізніше рятувальникам вдалося її загасити

На місці НП залишилися лише повалені та обгорілі дерева, трава

На місці НП залишилися лише повалені та обгорілі дерева, трава

У Києві, біля станції метро "Лісова", спалахнула масштабна пожежа

У Києві, біля станції метро "Лісова", спалахнула масштабна пожежа

Це трапилося 10 вересня

Це трапилося 10 вересня

Пізніше рятувальникам вдалося її загасити

Пізніше рятувальникам вдалося її загасити

На місці НП залишилися лише повалені та обгорілі дерева, трава

На місці НП залишилися лише повалені та обгорілі дерева, трава

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у вівторок, 10 вересня, розгорілася масштабна пожежа в лісовій зоні. Займання трапилося поблизу станції метро "Лісова".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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Тюрин Павел
Тюрин Павел
Зачистка для очередного ТРЦ?
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Он Алекс
Он Алекс
Тюрин Павел, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил - По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. одной распространенной причиной несчастных случаев с россиянами он назвал несоблюдение элементарных норм безопасности в состоянии алкогольного опьянения.
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