Кривава ДТП у центрі Києва: названо точну кількість постраждалих

У масштабній ДТП на Печерську у Києві були пошкоджені 19 автомобілів. Двадцятим учасником аварії став її винуватець, автокран КамАЗ. За медичною допомогою звернулися троє осіб. Двом із них її надали на місці, ще одну особу госпіталізували.

Як повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції у Києві, водій автокрану заявив, що в нього відмовили гальма (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ця інформація буде перевірена слідством. Поліцейські проводять огляд події, встановлюють обставини і механізм аварії", — пояснили правоохоронці.

Новини У Запорізькій області внаслідок страшної аварії постраждали 5 осіб

Зазначимо, що травми постраждалих визначили як незначні, проте на фото з місця подій видно сліди крові.

Як писав OBOZREVATEL, 13 жовтня у Києві на проспекті Шухевича відбулося відразу дві ДТП. В одній із них загинули двоє осіб, ще п'ятеро були травмовані.