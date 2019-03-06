''Автомобілі розкидало'': на трасі під Києвом відбулася смертельна аварія

Під Києвом на Боярській трасі ввечері 5 березня трапилася потрійна ДТП із автомобілями Honda, Lada і Ford. В аварії загинули дві людини.

Обидві вони їхали в автомобілі Lada, пише "Іформатор". За попередніми даними, це авто вилетіло на зустрічну смугу, де і зіткнулося з Honda, яка після удару врізалася у Ford. Фото 18+

"Від удару Honda вилетіла на узбіччя в напрямку до Києва, а ВАЗ опинився на узбіччі з протилежного боку. Автомобілі "розкидало" на двісті метрів одне від одного. У Ford ушкодження виявилися незначними, погнувся передній бампер", – уточнили деталі в ЗМІ.

Смертельна ДТП під Києвом Telegram KO info

Водій Lada випав із авто на дорогу і помер на місці від отриманих травм. Також не вижив пасажир цього автомобіля.

Смертельна ДТП під Києвом Telegram KO info

Водій Honda був пристебнутий, тому отримав незначні пошкодження.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві відбулася смертельна аварія з каретою швидкої допомоги. Три людини, які перебували в легковику, загинули на місці аварії. Медики зі швидкої і пацієнт були травмовані.

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