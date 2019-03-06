|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

''Автомобілі розкидало'': на трасі під Києвом відбулася смертельна аварія

4.4тЧитати матеріал російською

Під Києвом на Боярській трасі ввечері 5 березня трапилася потрійна ДТП із автомобілями Honda, Lada і Ford. В аварії загинули дві людини.

Обидві вони їхали в автомобілі Lada, пише "Іформатор". За попередніми даними, це авто вилетіло на зустрічну смугу, де і зіткнулося з Honda, яка після удару врізалася у Ford. Фото 18+

"Від удару Honda вилетіла на узбіччя в напрямку до Києва, а ВАЗ опинився на узбіччі з протилежного боку. Автомобілі "розкидало" на двісті метрів одне від одного. У Ford ушкодження виявилися незначними, погнувся передній бампер", – уточнили деталі в ЗМІ.

Новини
Більше 100 км/год: розкрився скандальний нюанс про ДТП на Сумській
Смертельна ДТП під Києвом

Смертельна ДТП під Києвом

Telegram KO info

Водій Lada випав із авто на дорогу і помер на місці від отриманих травм. Також не вижив пасажир цього автомобіля.

Смертельна ДТП під Києвом

Смертельна ДТП під Києвом

Telegram KO info

Водій Honda був пристебнутий, тому отримав незначні пошкодження.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві відбулася смертельна аварія з каретою швидкої допомоги. Три людини, які перебували в легковику, загинули на місці аварії. Медики зі швидкої і пацієнт були травмовані.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги