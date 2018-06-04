"Люди з жахом вибігли з будинків": у Києві стріляли з гранатомета

У Києві невідомий вистрілив по одному з будинків компанії "Спокій", що надає ритуальні послуги.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, подія сталася в понеділок, 4 червня на вулиці Волзька, 65.

"Сам снаряд не розірвався. На вулиці виявили відстріляний тубус", - розповіло джерело.

Місцеві жителі повідомили нашим журналістам, що подія сталася близько 4:00. Спочатку був гучний гуркіт, звук якого було чути на сотні метрів.

"Ми з жахом вискочили з будинків, прибігли і працівники заправки, автосервісу. Поліцейські перекрили вулицю Волзьку, проте злочинців, наскільки нам відомо, не затримали", - розповіли люди.

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Місцеві припускають, що нічна подія може бути розбірками між конкурентами у сфері ритуального бізнесу. Також люди не виключають, що постріл з гранатомета може бути таким собі попередженням.

"Компанія працює нещодавно, проте місцеві жителі від такого сусідства, м'яко кажучи, не в захваті. Тут приватний сектор, тому те, що сюди часто привозять небіжчиків... Знаю, що писали звернення до КМДА, але результатів це жодних не дало", - розповів один із жителів.

В ГУ Нацполіції Києва підтвердили подію біля Байкового кладовища.

"Працівники поліції оточили територію, прилеглу до місця скоєння злочину. Вибухотехніки знешкодили боєприпас, який застряг у стіні ритуального бюро. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили в поліції

Зазначимо, що це не перший випадок стрілянини з гранатомета у Києві цього року. У ніч на 8 березня невідомий вистрілив у ресторан "Лео", який розташований в центрі столиці. Сам тубус виявили поруч.

13 квітня у Печерському районі, невідомі з ручного протитанкового гранатомета обстріляли будівлю "Київміськбуду" на вулиці Омеляновича-Павленка, 4/6. Також повідомлялося, що поліцейські вилучили запис з відеореєстратора, на якому зафіксовано момент стрілянини.