Головна Новини
9 грудня • оновлено в 10:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Люблю тебе, мамо": у Києві хлопець покінчив життя самогубством

1.2т
Читати матеріал російською

У понеділок вранці, 9 грудня, в Дніпровському районі Києва, на бульварі Ярослава Гашека, 8а, хлопець залишив записку і вистрибнув з вікна висотки.

Перехожий почув звук падіння, а потім побачив біля будинку тіло без ознак життя, написало видання "Інформатор".

На місці правоохоронці з'ясували, що загиблий проживав у цій ж висотці на восьмому поверсі. Батьки хлопця розповіли, що у нього були психічні розлади. Самої події вони не бачили, але чули гучний звук падіння.

У Києві хлопець покінчив життя самогубством

У Києві хлопець покінчив життя самогубством

Новини
Погрожувала вбити лікарів: у Києві біля метро знайшли закривавлену дівчину

При огляді приміщення було знайдено записку з текстом "Люблю тебе, мамо. Я Геркулес". Загиблому було лише 22 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Михайла Ломоносова, 11 листопада в результаті падіння з вікна будинку загинула неповнолітня дівчинка. Особу загиблої встановили. Їй було 14 років.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги