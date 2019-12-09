"Люблю тебе, мамо": у Києві хлопець покінчив життя самогубством

У понеділок вранці, 9 грудня, в Дніпровському районі Києва, на бульварі Ярослава Гашека, 8а, хлопець залишив записку і вистрибнув з вікна висотки.

Перехожий почув звук падіння, а потім побачив біля будинку тіло без ознак життя, написало видання "Інформатор".

На місці правоохоронці з'ясували, що загиблий проживав у цій ж висотці на восьмому поверсі. Батьки хлопця розповіли, що у нього були психічні розлади. Самої події вони не бачили, але чули гучний звук падіння.

У Києві хлопець покінчив життя самогубством

При огляді приміщення було знайдено записку з текстом "Люблю тебе, мамо. Я Геркулес". Загиблому було лише 22 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Михайла Ломоносова, 11 листопада в результаті падіння з вікна будинку загинула неповнолітня дівчинка. Особу загиблої встановили. Їй було 14 років.

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